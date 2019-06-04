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SOCAR: В апреле прошли встречи с Беларусью по вопросу транспортировки нефти

​SOCAR: В апреле прошли встречи с Беларусью по вопросу экспорта нефти
© Report

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и белорусская сторона в конце апреля провели встречи по вопросу экспорта нефти в эту страну.

Об этом сообщили в SOCAR в ответ на запрос Report.

"В конце апреля этого года были проведены встречи с белорусской стороной по экспорту нефти, была предоставлена информация об ассортименте поставок. В настоящее время не подписано никаких соглашений о продаже нефти в Беларусь", - сказано в сообщении.

Ранее белорусский концерн "Белнефтьхим" заявил о намерении закупать нефть из других стран, в том числе из Азербайджана из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.

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