SOCAR увеличит вместимость газохранилищ

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Управление эксплуатации газохранилищ производственного объединения (ПО) “Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приняло решение о подготовке стратегического плана развития по расширению вместимости подземных газохранилищ до 5 млрд. кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом сказано в ходе технического совещания, посвященного проведенным работам за первые 7 месяцев 2016 года и предстоящим задачам.

Начальник Управления Ровшан Гараев выступил с отчетом о проведенных в этом году работах, отметив, что процесс закачки природного газа в подземные хранилища для зимнего сезона успешно продолжается. Отмечено, что до 22 августа в подземные хранилища "Гарадаг" и "Калмаз" закачано 1,555 млрд. кубометров газа, до конца сезона планируется довести количество активного газа до 3,2 млрд. кубометров. С учетом остаточных объемов газа прошлого сезона общий объем газа в подземных газохранилищах на сегодняшний день равен 2,5 млрд. кубометров. В течение года пробурено 2 новых скважины, на 26 скважинах проведены капитальные и текущие ремонтные работы.

На совещании принято решение о подготовке стратегического плана развития по расширению вместимости подземных газохранилищ до 5 млрд. кубометров. Согласно стратегическому плану, предусмотрены работы по бурению новых скважин, определению участков для новых скважин, установке наземного оборудования, усовершенствованию нынешней инфраструктуры.

В своем выступлении гендиректор ПО “Азнефть” Дашгын Искендеров рассказал о достижениях последних лет по реконструкции и расширению активной вместимости подземных газохранилищ в рамках задачи, поставленной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в целях длительного обеспечения внутреннего спроса на природный газ и расширения экспортных возможностей.