​SOCAR увеличит поставки газа в Грузию в зимнем сезоне

Баку. 29 января.REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) на основе обращения грузинской стороны провела переговоры с участниками консорциумов "Шахдениз" и "Южно-Кавказский трубопровод" по вопросу оптимизации поставок природного газа в Грузию.

Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, достигнуто соглашение о пересмотре ограничений на сезонные поставки в рамках соответствующих соглашений об экспорте газа с месторождения "Шахдениз" в Грузию.

По соглашению, поставки газа в Грузию в зимнем сезоне увеличатся минимум на 50 млн. кубометров.

"Поддержка обращения грузинской стороны является еще одним доказательством добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией и создает основу для дальнейшего укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в информации SOCAR.