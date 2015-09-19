SOCAR увеличит нефтедобычу на острове Чилов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) намерена разместить большие бурильные сооружения на острове Чилов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "На острове Чилов добывается 200 тонн нефти в год, уже есть возможности для увеличения нефтедобычи".

Р.Абдуллаев отметил, что рассматривается вопрос по размещению больших сооружений на острове в целях его развития в будущем. По его словам, сооружения здесь будут размещены также в рамках программы разработки блока месторождений "Aзер-Чыраг-Гюнешли": "У нас есть планы по созданию определенных рабочих мест на этом острове".

Отметим, что на острове Чилов расположено нефтегазодобывающее управление имени 28 мая, занимающееся эксплуатацией месторождения "28 Мая".