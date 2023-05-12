SOCAR увеличит мощность ветроэнергетики в Турции

Компания SOCAR Turkey, являющаяся турецкой дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), намерена увеличить производство электроэнергии за счет альтернативных источников энергии.
Как сообщает командированный в Измир корреспондент Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Turkey Эльчин Ибадов.
По его словам, в настоящее время SOCAR Turkey имеет 17 ветроэнергетических турбин общей мощностью 51 мегаватт: "В будущем мы намерены увеличить количество ветроэнергетических турбин и мощность производства энергии ветра. Мы уже официально обратились по этому поводу в соответствующие органы".
Э. Ибадов отметил, что наряду с этим компания уделяет внимание солнечной энергии: "Солнечные панели уже устанавливаются в дочерних учреждениях и предприятиях SOCAR Turkey. Установленные солнечные панели удовлетворяют определенные потребности в энергии. Но это пока не такие большие объемы".