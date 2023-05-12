SOCAR увеличит мощность ветроэнергетики в Турции

Компания SOCAR Turkey, являющаяся турецкой дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), намерена увеличить производство электроэнергии за счет альтернативных источников энергии.

Компания SOCAR Turkey, являющаяся турецкой дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), намерена увеличить производство электроэнергии за счет альтернативных источников энергии.

Как сообщает командированный в Измир корреспондент Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Turkey Эльчин Ибадов.

По его словам, в настоящее время SOCAR Turkey имеет 17 ветроэнергетических турбин общей мощностью 51 мегаватт: "В будущем мы намерены увеличить количество ветроэнергетических турбин и мощность производства энергии ветра. Мы уже официально обратились по этому поводу в соответствующие органы".

Э. Ибадов отметил, что наряду с этим компания уделяет внимание солнечной энергии: "Солнечные панели уже устанавливаются в дочерних учреждениях и предприятиях SOCAR Turkey. Установленные солнечные панели удовлетворяют определенные потребности в энергии. Но это пока не такие большие объемы".