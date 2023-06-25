SOCAR увеличила выручку от продаж в Швейцарии на 74%

Из 119,228 млрд манатов доходов, полученных Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) от продаж в 2022 году, 77,647 млрд манатов, или 65,1%, пришлись на Швейцарию.

Из 119,228 млрд манатов доходов, полученных Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) от продаж в 2022 году, 77,647 млрд манатов, или 65,1%, пришлись на Швейцарию.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, что это на 74% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году основные операционные доходы SOCAR в Турции составили 24 миллиарда 268 миллиардов манатов. Это также на 38,1% больше, чем годом ранее.

За отчетный период доходы SOCAR за счет продаж в Азербайджане выросли на 41,9% до 11,071 млрд манатов, за счет продаж в Объединенных Арабских Эмиратах сократились на 35,4% до 1,897 млрд манатов, за счет продаж в Грузии выросли на 31,05% до 1,625 млрд манатов, за счет продаж в других странах сократились на 19% до 2,720 млрд манатов.