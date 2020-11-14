SOCAR увеличила импорт автомобильного бензина в Украину более чем на треть

В октябре 2020 года дочерняя компания Государственной нефтяной компании (SOCAR) в Украине - SOCAR Energy Ukraine, импортировала в эту страну 4,9 тысячи тонн автомобильного бензина.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,3 тысячи тонн или 36,1%. Таким образом, SOCAR заняла шестое место среди поставщиков автомобильного бензина в Украину.
В целом, в октябре в эту страну было импортировано 98,7 тысячи тонн автомобильного бензина. При этом все ключевые поставщики нарастили поставки бензина. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой группы А-95».
Лидером рейтинга остается ОККО, которая поставила на рынок 27 тысячи тонн бензина, что в два раза больше аналогичного показателя октября 2019 года (12,7 тысячи тонн). В корзине поставок оператора 22,2 тысячи тонн белорусского ресурса, 4,8 тысячи тонн — литовского.
На второй строчке рейтинга расположилась WOG, нарастив поставки автобензина в октябре на 29%, по сравнению с октябрем-2019, до 17,7 тысячи тонн. Компания нарастила импорт белорусского ресурса в три раза, до 13,9 тысячи тонн, но сократила импорт из Литвы на 9%, до 3,8 тысячи тонн.
Тройку лидеров замыкает «БРСМ-Нафта» с белорусским ресурсом объемом 7,8 тысячи тонн.
Топ-10 крупнейших импортеров автобензина, тыс. тонн:
|
Импортер
|
октябрь 2020
|
октябрь 2019
|
ОККО
|
27,0
|
12,7
|
WOG
|
17,7
|
13,7
|
БРСМ-Нафта
|
7,8
|
3,0
|
Укрпалетсистем
|
6,3
|
3,0
|
Амик
|
6,2
|
4,8
|
SOCAR
|
4,9
|
3,6
|
Глуско
|
4,3
|
2,5
|
Кло
|
3,3
|
1,4
|
Авантаж
|
3,0
|
0,1
|
Всесвит
|
2,4
|
1,2
|
Другие
|
16,0
|
17,4
|
Общий итог
|
98,7
|
63,4
Четвертую строчку рейтинга заняла «Укрпалетсистем», которая в октябре в два раза увеличила импорт бензина белорусских НПЗ — до 6,3 тысячи тонн.
«Амик Украина» за отчетный месяц поставила на рынок 6,2 тысячи тонн бензина, что на 29% больше показателя октября предыдущего года (4,8 тысячи тонн).
В топ-10 крупнейших импортеров в предыдущем месяце также вошли SOCAR Energy Ukraine (4,9 тысячи тонн), «Глуско Украина» (4,3 тысячи тонн), KLO (3,3 тысячи тонн), «Авантаж» (3 тысячи тонн) и компания «Всесвит» (2,4 тысячи тонн).
За 10 месяцев 2020 года импорт бензина в Украину составил 902,4 тысячи тонн, что на 3,2% больше аналогичного периода прошлого года (874,8 тысячи тонн).