SOCAR увеличила импорт автомобильного бензина в Украину более чем на треть

Таким образом, SOCAR расположилась на шестом месте среди поставщиков бензина

В октябре 2020 года дочерняя компания Государственной нефтяной компании (SOCAR) в Украине - SOCAR Energy Ukraine, импортировала в эту страну 4,9 тысячи тонн автомобильного бензина.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,3 тысячи тонн или 36,1%. Таким образом, SOCAR заняла шестое место среди поставщиков автомобильного бензина в Украину.

В целом, в октябре в эту страну было импортировано 98,7 тысячи тонн автомобильного бензина. При этом все ключевые поставщики нарастили поставки бензина. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой группы А-95».

Лидером рейтинга остается ОККО, которая поставила на рынок 27 тысячи тонн бензина, что в два раза больше аналогичного показателя октября 2019 года (12,7 тысячи тонн). В корзине поставок оператора 22,2 тысячи тонн белорусского ресурса, 4,8 тысячи тонн — литовского.

На второй строчке рейтинга расположилась WOG, нарастив поставки автобензина в октябре на 29%, по сравнению с октябрем-2019, до 17,7 тысячи тонн. Компания нарастила импорт белорусского ресурса в три раза, до 13,9 тысячи тонн, но сократила импорт из Литвы на 9%, до 3,8 тысячи тонн.

Тройку лидеров замыкает «БРСМ-Нафта» с белорусским ресурсом объемом 7,8 тысячи тонн.

Топ-10 крупнейших импортеров автобензина, тыс. тонн:

Импортер октябрь 2020 октябрь 2019 ОККО 27,0 12,7 WOG 17,7 13,7 БРСМ-Нафта 7,8 3,0 Укрпалетсистем 6,3 3,0 Амик 6,2 4,8 SOCAR 4,9 3,6 Глуско 4,3 2,5 Кло 3,3 1,4 Авантаж 3,0 0,1 Всесвит 2,4 1,2 Другие 16,0 17,4 Общий итог 98,7 63,4

Четвертую строчку рейтинга заняла «Укрпалетсистем», которая в октябре в два раза увеличила импорт бензина белорусских НПЗ — до 6,3 тысячи тонн.

«Амик Украина» за отчетный месяц поставила на рынок 6,2 тысячи тонн бензина, что на 29% больше показателя октября предыдущего года (4,8 тысячи тонн).

В топ-10 крупнейших импортеров в предыдущем месяце также вошли SOCAR Energy Ukraine (4,9 тысячи тонн), «Глуско Украина» (4,3 тысячи тонн), KLO (3,3 тысячи тонн), «Авантаж» (3 тысячи тонн) и компания «Всесвит» (2,4 тысячи тонн).

За 10 месяцев 2020 года импорт бензина в Украину составил 902,4 тысячи тонн, что на 3,2% больше аналогичного периода прошлого года (874,8 тысячи тонн).