SOCAR увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 14 раз

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-мае 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 413,66 тыс. тонн нефти.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-мае 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 413,66 тыс. тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

«По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-мае 2021 года составил 413,66 тыс. тонн нефти. При этом в мае экспорт нефти по этому маршруту составил 159,89 тыс. тонн», - отмечается в данных ЦДУ ТЭК.

По сравнению с показателем января-мая прошлого года объем экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск увеличился в 14 раз.

Напомним, что "Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Казахстана в январе-мае 2021 года составил 5,59 млн тонн (в мае — 965,74 тыс. тонн), Туркменистана — 811,29 тыс. тонн (169,99 тыс. тонн), Беларуси — 701,3 тыс. тонн (142 тыс. тонн).

По системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за пять месяцев текущего года всего было экспортировано 75,51 млн тонн нефтяного сырья (из них 68 млн тонн — российские ресурсы), минуя «Транснефть» — 17,36 млн тонн.

В мае в дальнее зарубежье было экспортировано 18,65 млн тонн российского нефтяного сырья (+7,8% год к году). Среднесуточный экспорт составил в прошлом месяце 4,41 млн баррелей.

Через порт «Приморск» по системе «Транснефти» с начала года отгружено 13,79 млн тонн российского нефтяного сырья (в мае — 3,2 млн тонн), МНТ «Козьмино» — 13,86 млн тонн (2,94 млн тонн), СМП «Усть-Луга» — 5,99 млн тонн (1,4 млн тонн), «Новороссийск» — 3,45 млн тонн (1,03 млн тонн).