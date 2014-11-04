SOCAR увеличила экспорт дизельного топлива

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) по итогам января-октября 2014 года экспортировала 826,042 тыс. тонн дизельного топлива.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт дизельного топлива увеличился на 81,761 тыс. тонн или 10,9%.

Отметим, что в 2013 году SOCAR экспортировала 899,905 тыс. тонн дизельного топлива.

В октябре тонна дизельного топлива на мировом рынке реализовывалась по цене 745,54 долларов США.