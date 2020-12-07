SOCAR увеличила до 200 количество АЗС в Швейцарии

Компания открыла еще 3 АЗС

SOCAR Energy Switzerland, швейцарская "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), довела до 200 количество АЗС в Швейцарии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт SOCAR Energy Switzerland.

По информации, компания открыла еще 3 АЗС. Компания запустила 198-ой пункт в Сталведро, 199-ый - в Майрингене и 200-ый в Иннерткирхене.

Компания SOCAR Energy Switzerland занимается оптовой и розничной продажей нефтепродуктов на швейцарском рынке. В 2012 году на основании договора, подписанного между SOCAR и ExxonMobil, активы компании Esso Switzerland перешли под контроль SOCAR.