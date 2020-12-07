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SOCAR увеличила до 200 количество АЗС в Швейцарии

SOCAR увеличила до 200 количество АЗС в Швейцарии Компания открыла еще 3 АЗС
Энергетика
7 декабря 2020 г. 16:36
SOCAR увеличила до 200 количество АЗС в Швейцарии

SOCAR Energy Switzerland, швейцарская "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), довела до 200 количество АЗС в Швейцарии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт SOCAR Energy Switzerland.

По информации, компания открыла еще 3 АЗС. Компания запустила 198-ой пункт в Сталведро, 199-ый - в Майрингене и 200-ый в Иннерткирхене.

Компания SOCAR Energy Switzerland занимается оптовой и розничной продажей нефтепродуктов на швейцарском рынке. В 2012 году на основании договора, подписанного между SOCAR и ExxonMobil, активы компании Esso Switzerland перешли под контроль SOCAR.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR İsveçrədə YDM sayını 200-ə çatdırdı

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