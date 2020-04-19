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SOCAR увеличила число АЗС в Азербайджане

​SOCAR увеличила число АЗС в Азербайджане

Новая автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR была введена в эксплуатацию на участке Сумгайытского шоссе, около поста экологического контроля ГДП, проходящем через поселок Баладжары.

Об этом сообщили Report в ЗАО SOCAR Petroleum.

"Заправочная станция оснащена современным оборудованием, POS-терминалами для возможности безналичной оплаты. На станции работают 27 человек", сказано в сообщении.

Тем самым, ЗАО SOCAR Petroleum увеличило число заправочных станций (АЗС) в Азербайджане под брендом SOCAR до 33.

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