SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%

13:58

В первом квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переработала 1 млн 667 тыс. 384 тонны нефти, 892 млн 330 тыс. 154 кубометра природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR о показателях бурения, добычи, переработки и экспорта в первом квартале.

По информации, объем переработки нефти вырос на 84 тыс. 674 тонны или 5,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем переработки газа сократился на 49 млн 194 тыс. 458 кубометров или 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.