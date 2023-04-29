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SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%

SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5% 13:58
Энергетика
29 апреля 2023 г. 15:10
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%

В первом квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переработала 1 млн 667 тыс. 384 тонны нефти, 892 млн 330 тыс. 154 кубометра природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR о показателях бурения, добычи, переработки и экспорта в первом квартале.

По информации, объем переработки нефти вырос на 84 тыс. 674 тонны или 5,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем переработки газа сократился на 49 млн 194 тыс. 458 кубометров или 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке SOCAR increases oil refining by more than 5%
Версия на азербайджанском языке Bu il SOCAR neft emalını 5 %-dən çox artırıb

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