SOCAR увеличил перечисления в госбюджет на 19%

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В апреле 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 133,659 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 13,814 млн манатов или 11,5% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

В январе-апреле в госбюджет перечислено 530,302 млн манатов, что на 85,327 млн манатов или 19,2% превышает соответствующий показатель за 2016 год.

Помимо этого, в апреле 2017 года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 13,247 млн манатов, что на 109 тыс. манатов или 0,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В январе-апреле отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 49,515 млн манатов, что на 4,407 млн манатов или 9,8% больше аналогичного показателя за 2016 год.