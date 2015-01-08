​SOCAR увеличил перечисления средств в бюджет на 18%

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сумма перечислений, осуществленных Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) в бюджет страны за декабрь, составила 148,309 млн. манатов. Об этом агентству Report сообщили из пресс-службы компании SOCAR. Это на 70,4% больше, чем в аналогичный период 2013 года. В целом, за 2014 год компания перечислила в госбюджет 1 855,23 млн. манатов. А это на 17,8% больше, чем за прошлый год. Кроме того, в декабре прошлого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты 11,706 млн. манатов. А в целом, за 2014 год компания перечислила в этот фонд средств на сумму 141,24 млн. манатов.