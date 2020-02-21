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SOCAR увеличил отчисления в госбюджет

​SOCAR увеличил отчисления в госбюджет
© google.az

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила 1,62 млрд манатов в госбюджет в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это примерно на 1% больше по сравнению с предыдущим годом.

В структуре отчислений в госбюджет акцизный налог составляет 28%, НДС - 18%, налог на прибыль - 16%, налог на экспорт - 10%, промысловый налог - 8%, подоходный налог - 5%. Прочие налоги и платежи, включая налог на недвижимость, земельный и дорожный налоги, составили 15% общей суммы платежей.

SOCAR перечислил 173,6 млн манатов в Государственный фонд социальной защиты в отчетном году. 

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