​SOCAR увеличил отчисления в госбюджет

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила 1,62 млрд манатов в госбюджет в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это примерно на 1% больше по сравнению с предыдущим годом.

В структуре отчислений в госбюджет акцизный налог составляет 28%, НДС - 18%, налог на прибыль - 16%, налог на экспорт - 10%, промысловый налог - 8%, подоходный налог - 5%. Прочие налоги и платежи, включая налог на недвижимость, земельный и дорожный налоги, составили 15% общей суммы платежей.

SOCAR перечислил 173,6 млн манатов в Государственный фонд социальной защиты в отчетном году.