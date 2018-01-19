SOCAR увеличил отчисления в ГФСЗ на 8% в 2017 году

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2017 году перечислила Государственному фонду социальной защиты 155,984 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 8% больше, чем в 2016 году.

Выплаты SOCAR в государственный бюджет составили 1 511,033 млн манатов в прошлом году, что на 115, 577 млн манатов или 8,3% превышает показатель 2016 года.

"Рост выплат SOCAR в госбюджет является одним из показателей стабильного финансового состояния компании", - сказано в сообщении.

Вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов сообщил, что, в соответствии с установленной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стратегией, SOCAR продолжил расширять и диверсифицировать свой портфель операций в последние годы: "Международные проекты, которые мы реализовали, осуществленные ранее инвестиции в пределах страны и за рубежом оказали положительное влияние на нынешние финансовые результаты и создали благоприятные условия для обеспечения платежей в госбюджет".

Отметим, что в соответствии с установленной несколько лет назад стратегией развития, SOCAR предпринял значительные шаги в направлении балансирования источников своего дохода за счет расширения своей деятельности в нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. На фоне падения цен на нефть в последние годы относительно стабильные цены на нефтехимическую продукцию положительно сказались на доходах компании. В результате SOCAR смог преодолеть последствия глобального кризиса в энергетической отрасли и завершить с прибылью 2016 и 2017 годы.