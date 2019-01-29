SOCAR увеличил отчисления в госбюджет на 6,2%, в ГФСЗ на 10,6%

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 1 млрд 604 млн 514 тыс манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 93 млн 481 тыс манатов или 6,2% больше, чем в 2017 году.

Помимо этого, за отчетный год SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 172 млн 469 тыс манатов, что на 10,6% превышает сумму отчислений за аналогичный период 2017 года.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в связи с возрастанием прибыльности компании сообщил, что руководствуясь поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, SOCAR за последнее десятилетие провел ряд необходимых реформ в направлении преобразования в интегрированную современную глобальную энергетическую компанию и повышения операционной эффективности, в том числе компания начала диверсифицировать по всей цепочке стоимости виды оказываемых услуг и производимых товаров.

"В результате своевременных эффективных мер, несмотря на колебания цен на рынке, доходы и бюджетные выплаты SOCAR растут. Сегодня глобальный бренд Азербайджана SOCAR получает наибольшую часть доходов от зарубежных операций, реинвестируя эти доходы на благо нашей страны и ежегодно увеличивая свои платежи в государственный бюджет".