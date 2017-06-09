SOCAR увеличил отчисления в бюджет на 19%

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 669,888 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 107,107 млн манатов или 19% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

В мае в госбюджет перечислено 139,586 млн манатов, что на 21,780 млн манатов или 18,5% превышает соответствующий показатель за 2016 год.

Помимо этого, в мае 2017 года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,945 млн манатов, что на 694 тыс. манатов или 5,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В январе-мае отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 62,460 млн манатов, что на 5,101 млн манатов или 8,9% больше аналогичного показателя за 2016 год.