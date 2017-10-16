SOCAR увеличил отчисления в бюджет на 14%

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 1 165 678 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 140,833 млн манатов или 13,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

На сентябрь пришлось 117,330 млн манатов общего объема отчислений за 9 месяцев года.

Помимо этого, в сентябре 2017 года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,600 млн манатов. В январе-сентябре отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 112,426 млн манатов, что на 5,263 млн манатов или 4,9% больше аналогичного показателя за 2016 год.