SOCAR увеличил объемы экспорта из порта Супса

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 2 281 161 тонну сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на ноябрь пришлась 267 951 тонна нефти, экспортированной за 11 месяцев этого года.

За этот период SOCAR нарастил объемы экспорта из порта Супса на 3,1%, в ноябре – в 2,9 раза в годовом исчислении.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.