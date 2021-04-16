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SOCAR увеличил экспорт своей продукции за рубеж на 25%

SOCAR увеличил экспорт своей продукции за рубеж на 25% В течение квартала в зарубежные страны было экспортировано около 669 тыс. тонн нефти
Энергетика
16 апреля 2021 г. 15:30
SOCAR увеличил экспорт своей продукции за рубеж на 25%

На нефтеперерабатывающем комплексе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Азербайджане переработано более 1,4 млн тонн нефти, более 1,1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR.

Согласно информации, в течение квартала в зарубежные страны было экспортировано около 669 тыс. тонн нефти, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 25%, в основном за счет экспорта дизельного топлива, битума, кокса, смазочных масел и нефтехимической продукции.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR istehsal etdiyi məhsulların xaricə ixracını 25 % artırıb

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