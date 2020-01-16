​SOCAR увеличил экспорт продуктов нефтепереработки и нефтехимии на 22%

В 2019 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала около 2,2 млн тонн продуктов нефтепереработки и нефтехимии.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании за 2019 год, это на 22% больше, чем в предыдущем году.

Увеличение экспорта нефтяной и нефтехимической продукции обусловлено деятельностью нового Карбамидного завода SOCAR и комплекса SOCAR-Polymer, а также ростом производства на Метаноловом заводе SOCAR.

В 2019 году SOCAR экспортировал 21,1 млн тонн сырой нефти.