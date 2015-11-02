​SOCAR увеличил экспорт по трубопроводу Супса на 35%

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в октябре 2015 года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 338 592 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 35% больше по сравнению с октябрем 2014 года.

В январе-октябре из порта Супса экспортировано 2 372 131 тонн или на 6% меньше сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в отчетном месяце из порта Новороссийск (Черное море, Россия) нефть не экспортировалась. В январе-сентябре объем экспорта нефти из порта Новороссийск составил 1 100 446 тонн.

Показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн. тонн.

Трубопровод Баку-Новороссийск построен для транспортировки сырой нефти в черноморский порт через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км. Первые поставки нефти на мировой рынок были осуществлены 25 октября 1997 года. 18 февраля 2014 года SOCAR и российская компания "Транснефть" подписали новый контракт, согласно которому по трубопроводу ежегодно экспортируется 1,5 млн. тонн сырой нефти.