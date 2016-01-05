​SOCAR увеличил экспорт нефти из порта Новороссийск на 36%

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в 2015 году экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 1 270 108 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в декабре 2014 и 2015 годов из этого порта нефть не экспортировалась.

Несмотря на это, объем экспортированной в прошлом году из порта Новороссийск сырой нефти на 36% превысил показатели аналогичного периода 2014 года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в черноморский порт по трубопроводу Баку-Новороссийск через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км, первые поставки нефти на мировой рынок по данному трубопроводу были осуществлены 25 октября 1997 года.