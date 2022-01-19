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SOCAR увеличил экспорт нефтехимической продукции более чем на 25%

SOCAR увеличил экспорт нефтехимической продукции более чем на 25% В 2021 году объем экспорта продукции нефтепереработки и нефтехимии (вместе с полимерами) Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) превысил 3 млн тонн.
Энергетика
19 января 2022 г. 17:06
SOCAR увеличил экспорт нефтехимической продукции более чем на 25%

В 2021 году объем экспорта продукции нефтепереработки и нефтехимии (вместе с полимерами) Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) превысил 3 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на основные производственные показатели SOCAR за прошлый год.

Согласно отчету, это примерно на 25,5% больше, чем в 2020 году.

НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, являясь единственным нефтеперерабатывающим предприятием региона, наряду с удовлетворением местного спроса на бензин АИ-92, дизельное и авиационное топливо, снабжает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR в Азербайджане. Часть продукции, производимой на заводе, идет на экспорт. Важное значение для промышленности страны имеют работы по модернизации и реконструкции, осуществляемые с целью увеличения производственных мощностей НПЗ, обеспечения страны высококачественным топливом, соответствующим стандарту "Евро-5", стабильного снабжения ПО "Азерикимъя" сырьем и повышения экспортного потенциала нефтепродуктов.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR neft-kimya məhsullarının ixracını 25 %-dən çox artırıb

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