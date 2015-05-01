​SOCAR увеличил экспорт из портов Супса и Новороссийск

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за апрель этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 84 701,247 тонн сырой нефти, что равно 4,95% от общего объема экспорта. Как сообщили Report в SOCAR, объемы экспортируемой из порта Новороссийск нефти на 0,26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За апрель этого года объемы экспортируемой из порта Супса (Черное море, Грузия) сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличились на 5,01%, составив 254 164,238 тонн, что равно 14,87% от общего объема экспорта.

За отчетный период наблюдается сокращение объемов экспорта сырой нефти из порта Джейхан (Средиземное море, Турция). Так, объемы экспорта сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 34,29%, составив 1 370 882,696 тонн, что равно 80,18% от общего объема экспорта.

Напомним, что за отчетный месяц общие объемы сырой нефти, экспортируемой SOCAR из трех портов, сократились на 29,14% и составили 1 709 748,181 тонн.