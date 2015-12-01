​SOCAR увеличил экспорт из порта Новороссийск в 2 раза

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за ноябрь 2015 года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 169 661 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В целом, за январь-ноябрь из порта Новороссийск экспортировано 1 270 108 тонн или на 36% больше сырой нефти в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в черноморский порт по трубопроводу Баку-Новороссийск через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км, первые поставки нефти на мировой рынок по данному трубопроводу были осуществлены 25 октября 1997 года.