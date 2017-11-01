SOCAR увеличил экспорт из порта Новороссийск на 27%

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-октябре этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 1 242 679 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на октябрь пришлось 84 975 тонн.

За 10 месяцев этого года экспорт из порта Новороссийск увеличился на 27%, в октябре – на 6% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.