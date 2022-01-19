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SOCAR увеличил экспорт газа на 40%

SOCAR увеличил экспорт газа на 40% В 2021 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 18,1 млн тонн нефти, что на 1% больше по сравнению с 2020 годом.
Энергетика
19 января 2022 г. 16:26
SOCAR увеличил экспорт газа на 40%

В 2021 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 18,1 млн тонн нефти, что на 1% больше по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на основные производственные показатели SOCAR за прошлый год.

По информации, сюда входит нефть, добываемая компанией за счет собственных средств, а также добываемая международными консорциумами нефть, которая является долей государства и SOCAR.

В прошлом году экспорт природного газа SOCAR вырос на 40%, до 18,8 млрд кубометров.

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Версия на английском языке SOCAR raises gas production by 40%
Версия на азербайджанском языке SOCAR qaz ixracını 40 % artırıb

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