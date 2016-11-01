SOCAR увеличил экспорт дизельного топлива

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В октябре этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 84 162 тонн дизельного топлива, 5 843 тонн авиатоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, экспорт дизельного топлива вырос на 13%, авиатоплива сократился на 75%.

В прошлом месяце экспортировано 7519 тонн полиэтилена высокой плотности, 6 191 тонн жидкой пиролизной смолы и 3 541 тонн пропилена.

В целом, за январь-октябрь 2016 года экспортировано 593 159 тонн дизельного топлива, 171 191 тонн авиатоплива, что в годовом выражении меньше на 24% и 15% соответственно.

За 10 месяцев этого года экспортировано 2 416 тонн печного мазута, 68 622 тонн полиэтилена высокой плотности, 9 326 тонн изопропилового спирта, 51 386 тонн жидкой пиролизной смолы, 34 152 тонн пропилена и 15 166 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

Отметим, что в отчетном месяце на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 511,55 долларов, авиатоплива - 472,80 долларов, дизельного топлива - 450,81 долларов, однопроцентного серного мазута - 286,36 долларов, полиэтилена высокой плотности - 1 185 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 528,93 долларов, жидкой пиролизной смолы - 511,55 долларов, пропилена – 725 евро, изопропилового спирта - 915 евро.

Отметим, что за отчетный период стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке составила 49,67 долларов/баррель, Urals - 48,74 долларов/баррель, BTC FOB Ceyhan - 51,35 долларов/баррель.