​SOCAR увеличил экспорт дизельного топлива в 3 раза

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В июне этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 33 816 тонн дизельного топлива, 15 157 тонн авиатоплива, 6 535 тонн полиэтилена высокой плотности, 1 252 тонн изопропилового спирта, 6 873 тонн жидкой пиролизной смолы, 2 099 тонн пропилена и 3 401 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

По информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем дизельного топлива вырос в 3 раза или на 22 тыс. 594 тонн.

В целом, за январь-июнь 2016 года экспортировано 389 223 тонн дизельного топлива, 128 738 тонн авиатоплива, 2 298 тонн печного мазута, 46 896 тонн полиэтилена высокой плотности, 7 385 тонн изопропилового спирта, 35 215 тонн жидкой пиролизной смолы, 23 245 тонн пропилена и 10 085 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

Экспорт дизельного топлива в годовом исчислении сократился на 20,87%, печного мазута - увеличился на 67,42%, экспорт авиатоплива также увеличился на 24,37%.

Отметим, что в отчетный месяц на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 496,47 долларов, авиатоплива - 451,40 долларов, дизельного топлива - 431,56 долларов, однопроцентного серного мазута - 247,03 долларов, полиэтилена высокой плотности - 1 138,75 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 464,93 долларов, пропилена - 652,50 евро, изопропилового спирта - 840 евро.

При соответствующем сопоставлении можно заметить, что бензин (1 тонна) подешевел на 27,94%, авиатопливо - на 21,75%, дизельное топливо - на 23,19%, однопроцентный серный мазут - на 25,59%.