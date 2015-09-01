​SOCAR увеличил экспорт авиационного топлива на 40%

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за август экспортировало 90,491 тыс. тонн дизельного топлива, 27,984 тыс. тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, объем экспорта дизельного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 11%, авиационного топлива - вырос на 40%.

За январь-август 2015 года экспортировано 650,797 тыс. тонн дизельного топлива, 159,467 тыс. тонн авиационного топлива и 280 тонн печного мазута. За отчетный период объем экспорта дизельного топлива вырос на 3%, авиационного топлива - на 33%, печного мазута - сократился на 33%.

Отметим, что в августе текущего года цена 1 тонны этилированного бензина на мировом рынке составила 538,51 долларов, авиатоплива - 457,26 долларов, дизельного топлива - 441,75 долларов, однопроцентного серного мазута - 232,36 долларов.