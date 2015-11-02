​SOCAR увеличил экспорт авиационного топлива на 27%

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за октябрь этого года экспортировало 74 317 тонн дизельного топлива, 23 166 тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, объем экспорта дизельного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 34%, авиационного топлива - вырос на 16%.

В целом, за январь-октябрь 2015 года экспортировано 781 599 тонн дизельного топлива, 201 360 тонн авиационного топлива и 280 тонн печного мазута. За отчетный период объем экспорта дизельного топлива в годовом исчислении сократился на 5%, печного мазута - 33%, экспорт авиационного топлива вырос на 27%.

Отметим, что в октябре текущего года цена 1 тонны этилированного бензина на мировом рынке составила 485,31 долларов, авиатоплива - 454,88 долларов, дизельного топлива - 433,11 долларов, однопроцентного серного мазута - 231,63 долларов.

В отчетном месяце цена одного барреля сырой нефти марки Brent на мировых рынках составила 48,56 долларов, Urals - 47,49 долларов, BTC FOB Ceyhan - 50,06 долларов.