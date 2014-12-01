SOCAR увеличил экспорт нефти по трубопроводу Баку-Джейхан

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за январь-ноябрь 2014 года экспортировала по трубопроводу БТД 18,289 млн. тонн прибыльной нефти.

Как сообщили Report в SOCAR, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт нефти по данному трубопроводу увеличился на 0,04% или 8,006 тысяч тонн. В ноябре этого года экспорт прибыльной нефти по БТД снизился на 44,7% и составил 1,013 млн. тонн.

Отметим, что протяженность трубопровода БТД составляет 1 768 км, 443 км из которых пролегают по территории Азербайджана, 248 км - Грузии, 1 076 км - Турции. Акционерами проекта БТД являются компании BP (30,1%), SOCAR (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENI (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex (2,5%) и ONGC (2.36%).