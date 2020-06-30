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SOCAR увеличил долю в судостроительном заводе на 17%

​SOCAR увеличил долю в судостроительном заводе на 17%

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2019 году увеличила свою долю в Бакинском судостроительном заводе с 70,21% до 87,47%.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2019 год, прошедшей аудит компании Ernst&Young (EY).

Отмечено, что 28 октября 2019 года компания увеличила свою долю в ООО "Бакинский судостроительный завод" на 17,26%.

Отметим, что ООО "Бакинский судостроительный завод" создано в 2010 году. Другими акционерами компании являются Азербайджанская инвестиционная компания (8,95%) и KV Enterprises B.V. (3,58%, Сингапур).

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