SOCAR увеличил долю в SOCAR Energy Georgia

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличила свою долю в дочерней структуре в Грузии - SOCAR Energy Georgia на 24,51%, до 75,51% в прошлом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет SOCAR за 2017 год, прошедший аудит компании Ernst&Young (EY).

29 мая доля участия в SOCAR Energy Georgia увеличилась на 16,34%. На покупку этой доли уплачено 58 млн манатов (34 млн долларов США). 10 октября 2017 года компания приобрела 8,17% акций. Акции куплены SOCAR у Intersun Holding FZCO и Eventus General Holding FZE.

В результате контрольный пакет SOCAR в SOCAR Energy Georgia вырос с 51% до 75,51%.

ООО SOCAR Energy Georgia учреждена в 2006 году.