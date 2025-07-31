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SOCAR увеличил доходы от ненефтяного экспорта почти на 14%

SOCAR увеличил доходы от ненефтяного экспорта почти на 14% 11:01
Энергетика
31 июля 2025 г. 11:18
SOCAR увеличил доходы от ненефтяного экспорта почти на 14%

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-июне 2025 года осуществило экспорт ненефтяной продукции на сумму $211,6 млн, что на 13,8% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на июльский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Отметим, что в первом полугодии ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,8 млрд.

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Версия на английском языке SOCAR increases non-oil export revenues by nearly 14%
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından gəlirini 14 %-ə yaxın artırıb

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