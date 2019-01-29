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    SOCAR увеличил добычу нефти и газа

    © Report

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было добыто 7,54 млн тонн нефти, 6,53 млрд кубометров газа.

    Как передает Report, об этом сообщили в компании.

    Добыча нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,6%, добыча газа увеличилась на 7,2%. В целом по стране в 2018 году добыто 38,81 млн тонн нефти и 30,49 млрд кубометров природного газа. Таким образом, годовая добыча нефти осталась относительно стабильной, а добыча газа увеличилась на 6,6%.

    Первый вице-президент SOCAR академик Хошбахт Юсифзаде сказал, что, продолжая инвестировать в проекты по разведке и добыче, наряду с достижением энергетической безопасности страны мы можем в благоприятный момент поставить больше продукции на рынок: "В Азербайджане открываются новые газоконденсатные месторождения. Это позволит значительно увеличить добычу газа в будущем".

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