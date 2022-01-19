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SOCAR увеличил добычу нефти на 7%

SOCAR увеличил добычу нефти на 7% В 2021 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла на месторождениях, эксплуатируемых самостоятельно или в качестве основного пайщика, 7,9 млн тонн нефти и 7,9 млрд кубометров газа.
Энергетика
19 января 2022 г. 16:35
SOCAR увеличил добычу нефти на 7%

В 2021 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла на месторождениях, эксплуатируемых самостоятельно или в качестве основного пайщика, 7,9 млн тонн нефти и 7,9 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

По сравнению с 2020 годом добыча нефти увеличилась на 6,5 %, а газа - на 7%.

Продолжилась тенденция роста общей добычи нефти и газа в стране. В годовом сравнении добыча газа выросла на 18,1%, до 43,9 млрд кубометров. В течение года в Азербайджане добыто 34,6 млн тонн сырой нефти.

В целом зафиксирован незначительный рост добычи, что связано с постепенным снятием добровольных ограничений добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

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