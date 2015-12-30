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    ​SOCAR увеличил добычу газа в ноябре

    За 11 месяцев этого года добыто 6,3 млрд. кубометров газа

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре 2015 года добыла 6 323,1 млн. кубометров газа. 

    Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за 11 месяцев этого года добыча природного газа сократилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На ноябрь пришлось 567,2 млн. кубометров общего объема добычи за 11 месяцев этого года. Добыча газа в ноябре увеличилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Отметим, что в этом году SOCAR планирует добыть с принадлежащих ему месторождений 6,5 млрд. кубометров газа. 

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