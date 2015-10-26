SOCAR увеличил добычу газа на 5%

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре 2015 года добыла 5,161 млрд. кубометров газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за 9 месяцев этого года добыча природного газа сократилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сентябрь приходится 580,2 млн. кубометров от общего объема добычи за 9 месяцев этого года. Добыча газа в сентябре увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.