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    SOCAR увеличил добычу газа на 5%

    Компания за 9 месяцев добыла 5,161 млрд. кубометров газа

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре 2015 года добыла 5,161 млрд. кубометров газа.

    Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за 9 месяцев этого года добыча природного газа сократилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На сентябрь приходится 580,2 млн. кубометров от общего объема добычи за 9 месяцев этого года. Добыча газа в сентябре увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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