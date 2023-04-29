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SOCAR увеличил добычу газа на 15%

SOCAR увеличил добычу газа на 15% Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в первом квартале этого года добыла 1 млн 920 тыс. 491 тонну нефти и 2 млрд 205 млн 352 тыс. кубометров природного газа.
Энергетика
29 апреля 2023 г. 14:36
SOCAR увеличил добычу газа на 15%

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в первом квартале этого года добыла 1 млн 920 тыс. 491 тонну нефти и 2 млрд 205 млн 352 тыс. кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR о показателях бурения, добычи, переработки и экспорта в первом квартале.

Сообщается, что добыча нефти оставалась стабильной, однако добыча газа увеличилась на 15%.

Всего по стране добыто 7 млн 720 тыс. 101 тонна нефти и 12 млрд 159 85 тыс. кубометров газа. В целом добыча газа по стране увеличилась на 3%.

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