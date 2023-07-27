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SOCAR утвердил новую операционную модель

SOCAR утвердил новую операционную модель Наблюдательный совет Государственной нефтяной компании (SOCAR) утвердил новую операционную модель с целью улучшения структуры управления компании и дальнейшего повышения ее эффективности.
Энергетика
27 июля 2023 г. 13:18
SOCAR утвердил новую операционную модель

Наблюдательный совет Государственной нефтяной компании (SOCAR) утвердил новую операционную модель с целью улучшения структуры управления компании и дальнейшего повышения ее эффективности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На заседании под председательством председателя Наблюдательного совета компании, министра экономики Микаила Джаббарова было обсуждено исполнение бюджета SOCAR на 2022 год и финансово-хозяйственная деятельность, подчеркнуто, что в прошлом году финансовые показатели компании значительно выросли.

На заседании была утверждена новая операционная модель с целью совершенствования структуры управления, дальнейшего повышения ее эффективности.

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