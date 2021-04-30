SOCAR устанавливает солнечные панели на АЗС в Грузии

К проектированию и установке солнечных батарей на АЗС были привлечены специалисты немецкой компании Sonnerschmied

С 2019 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) запустила проект по установке солнечных панелей на автозаправочных станциях в Грузии.

Как сообщает SOCAR со ссылкой на Report, в последние недели в рамках проекта была также оборудована солнечными панелями на АЗС на Тбилисском море (водохранилище). В настоящее время две заправочные станции компании работают на солнечной энергии.

К проектированию и установке солнечных батарей на АЗС были привлечены специалисты немецкой компании Sonnerschmied.

Мощность установленных на площади 200 кв.м солнечных панелей на АЗС на Тбилисском море составляет 39,6 кВт, что позволяет производить 48 000 кВт/ч энергии в течение года. Солнечные панели будут использоваться для удовлетворения потребностей АЗС и торговых центров Way Mart, энергоснабжения электромобилей, в то же время способствуя сокращению на 28,7 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

В настоящее время компания изучает возможность реализации более масштабных проектов в этом направлении. В планы SOCAR входит создание сети по автономным энергозакупкам, ускоренному энергоснабжению электромобилей. SOCAR является первой компанией, которая дала старт таким масштабным проектам в нефтегазовом секторе Грузии.