SOCAR успешно провел мероприятие в рамках Международной нефтяной недели в Лондоне

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Лондоне проходит Международная нефтяная неделя, организованная Британским институтом энергетики.

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие представители более 50 стран. На проводимых в течение трех дней конференциях, круглых столах и во время перерывов обсуждаются вопросы, касающиеся вызовов и возможностей, спроса-предложения на энергетическом рынке, ценовых изменений, сделки в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уже 6 лет проводит мероприятия в рамках Международной нефтяной недели. Главной целью мероприятия, организованного SOCAR, является расширение международных бизнес-связей Азербайджана, развитие международных бизнес-отношений, а также информирование о проводимых компанией работах и налаживание новых партнерских связей. Мероприятие посетили также сотрудники посольства Азербайджана в Великобритании и представители местной диаспоры.

Отметим, что в первый день Международной нефтяной недели были обсуждены вопросы будущих направлений развития промышленности, энергоснабжения, будущего нефтяной экономики, удовлетворения мирового энергетического спроса, будущей энергетической потребности Азии, цены на нефть и газ и др.