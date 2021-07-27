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SOCAR усиливает меры безопасности в связи с погодными условиями

SOCAR усиливает меры безопасности в связи с погодными условиями В связи с изменением погодных условий в Азербайджане нефтегазодобывающим управлениям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществляющим деятельность на море, даны поручения усилить меры безопасности.
Энергетика
27 июля 2021 г. 13:11
SOCAR усиливает меры безопасности в связи с погодными условиями

В связи с изменением погодных условий в Азербайджане нефтегазодобывающим управлениям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществляющим деятельность на море, даны поручения усилить меры безопасности.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий компании Ибрагим Ахмедов.

По его словам, работы на поверхностях уже приостановлены, организовывается дежурство.

Представитель SOCAR добавил, что несмотря на отсутствие необходимости доставить работников на берег, с целью минимизации рисков, места 17 сотрудников на платформах были временно изменены, они размещены в самых безопасных местах.

Государственное морское агентство Министерства транспорта, связи и высоких технологий распространило предупреждение в связи с ожидаемой переменой погодных условий в акватории Каспийского моря. По данным агентства, с вечера 27 июля до 29 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с, временами – 28-33 м/с, а в открытом море – до 35 м/с. Прогнозируемая высота волн составит 2.0-4.0, а в дальнейшей прогрессии – 5.0-7.0 метра.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: “Hava şəraiti ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir”

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