SOCAR усилила меры безопасности в связи с погодными условиями

На морских объектах и ​​других предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности из-за ветреной погоды, наблюдающейся на территории страны.

На морских объектах и ​​других предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности из-за ветреной погоды, наблюдающейся на территории страны.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в SOCAR.

Согласно информации, в сложившихся погодных условиях на производственных участках максимально ограничены работы, выполнение которых может вызвать опасность.

Также было отмечено, что на всех участках проводится просветительская работа по охране здоровья людей. "Ситуация находится под контролем", - добавили в SOCAR.

Отметим, что Государственное морское и портовое агентство Азербайджана направило судам соответствующее уведомление о погодных условиях. В информации говорилось, что сильный ветер на Каспийском море сохранится до утра 28 ноября, высота волны увеличится до 4,5-6,5 метра.