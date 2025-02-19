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SOCAR усилил меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий

SOCAR усилил меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий 16:36
Энергетика
19 февраля 2025 г. 17:00
SOCAR усилил меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий

Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилило меры безопасности на производственных участках в связи с резким ухудшением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой на территории страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Сообщается, что в связи с этим выполнение опасных работ ограничено, приняты соответствующие меры для защиты здоровья сотрудников в рамках трудовых норм.

"На всех участках проводится информирование, ситуация находится под контролем", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке SOCAR ramps up safety measures amid deteriorating weather сonditions
Версия на азербайджанском языке SOCAR hava şəraitinə görə istehsalatda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib

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