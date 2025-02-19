SOCAR усилил меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий

16:36

Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилило меры безопасности на производственных участках в связи с резким ухудшением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой на территории страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Сообщается, что в связи с этим выполнение опасных работ ограничено, приняты соответствующие меры для защиты здоровья сотрудников в рамках трудовых норм.

"На всех участках проводится информирование, ситуация находится под контролем", - отмечается в сообщении.