SOCAR усилил меры безопасности на производственных участках из-за ветра

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на производственных участках в связи ухудшением погодных условий.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на производственных участках в связи ухудшением погодных условий.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Работы на производственных участках, которые могут представлять опасность при таких погодных условиях, максимально ограничены. Также приняты меры для защиты здоровья работников, проведена просветительская работа.

По информации Национальной гидрометеорологической службы, скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове сегодня достигала 30 м/с, а высота волн на Каспии – 3,8 метра.