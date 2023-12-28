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SOCAR усилил меры безопасности на производственных площадках

SOCAR усилил меры безопасности на производственных площадках 15:49
Энергетика
28 декабря 2023 г. 16:40
SOCAR усилил меры безопасности на производственных площадках

В связи с резким изменением погодных условий на территории страны производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилило меры безопасности на производственных площадках.

Об этом сообщили из SOCAR в ответ на запрос Report.

По информации, выполнение опасных работ ограничено, приняты соответствующие меры для сохранения здоровья работников в рамках трудовых норм.

Помимо этого, на всех площадках проводятся просветительские мероприятия.

Отметим, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове местами усиливалась до 33 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море составила 4 метра.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib

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