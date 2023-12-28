SOCAR усилил меры безопасности на производственных площадках

15:49

В связи с резким изменением погодных условий на территории страны производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилило меры безопасности на производственных площадках.

Об этом сообщили из SOCAR в ответ на запрос Report .

По информации, выполнение опасных работ ограничено, приняты соответствующие меры для сохранения здоровья работников в рамках трудовых норм.

Помимо этого, на всех площадках проводятся просветительские мероприятия.

Отметим, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове местами усиливалась до 33 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море составила 4 метра.